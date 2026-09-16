Raebareli News: दूसरों को फंसाने के लिए स्वयं को युवक ने मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 16 Sep 2026 12:50 AM IST
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रायबरेली। रायबरेली के भदोखर क्षेत्र के जफरापुर गांव में 24 वर्षीय धर्मराज पर हुई फायरिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दूसरों को फंसाने के लिए धर्मराज ने खुद ही अपने दाहिने कंधे पर गोली मारी थी।
घटना के संबंध में उसने पहले पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह सितंबर की शाम खेत की तरफ जाने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी है। पुलिस ने मौके की पड़ताल कर उसका इलाज एम्स में कराया था। हालांकि, जब पुलिस ने छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई।
भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने बताया कि साल 2024 में गांव निवासी प्रदीप की हत्या के मामले में धर्मराज आरोपी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। सजा से बचने के लिए उसने पुत्तीलाल, उनके बेटों व गवाहों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची थी।
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पुलिस ने मंगलवार को आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर का तमंचा गांव के पास से बरामद कर लिया। दरोगा सुनील कुमार वर्मा की तहरीर पर आरोपी धर्मराज के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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घटना के संबंध में उसने पहले पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह सितंबर की शाम खेत की तरफ जाने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी है। पुलिस ने मौके की पड़ताल कर उसका इलाज एम्स में कराया था। हालांकि, जब पुलिस ने छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई।
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भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने बताया कि साल 2024 में गांव निवासी प्रदीप की हत्या के मामले में धर्मराज आरोपी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। सजा से बचने के लिए उसने पुत्तीलाल, उनके बेटों व गवाहों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची थी।
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पुलिस ने मंगलवार को आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर का तमंचा गांव के पास से बरामद कर लिया। दरोगा सुनील कुमार वर्मा की तहरीर पर आरोपी धर्मराज के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।