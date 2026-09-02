Raebareli News: गंगा नदी का जलस्तर स्थिर पर सतर्क रहें लोग

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ग्रामीण रामनरेश, रामचंद्र की शिकायत पर तहसीलदार ने बीडीओ सरेनी से गांव में सफाई करवाने को कहा। उन्होंने प्राथमिक स्कूल में बने एमडीएम को भी चेक किया। तहसीलदार ने पशु टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली। बताया कि गांव में नाली सफाई के समय ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहेंगे। इस मौके पर हल्का लेखपाल अमर सिंह के अलावा चेतराम, ओमशंकर त्रिवेदी, रामलाल, सोहन, पंकज, अवधपाल मौजूद रहे।

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सरेनी। तहसीलदार लालगंज पवन कुमार यादव ने मंगलवार को गंगा कटरी के गांवों का निरीक्षण किया। कोटियाएहत माली प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। तहसीलदार ने कहा कि गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है। बाढ़ का संकट नहीं है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तहसीलदार ने कुटियाएहत माली ग्राम पंचायत के पुरवों पूरे भुल्ली, भक्ता खेड़ा, पूरे पुरविहन, पूरे शुक्रू, पूरे अहिरन, पूरे बंशी, पूरे पिपरहा का निरीक्षण किया।