Raebareli News: बसहा नाला में डूबने से किशोर की मौत

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गांव निवासी महेंद्र कुमार पुत्र रामशंकर गौतम पाहो गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। मां प्रेमा ने बताया कि रविवार को छुट्टी होने के कारण महेंद्र सुबह करीब 9:30 बजे कपड़े धोने के बाद खेतों में जाने की बात कहकर घर से निकला था। वह गांव के ही नौ वर्षीय किशोर बादल के साथ बसहा नाला पुल के पास नहाने चला गया। नहाते समय महेंद्र गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगा। यह देखकर बादल ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।मां के मुताबिक पड़ोसी गांव शंकरखेड़ा के लोगों ने मौके पर पहुंचकर महेंद्र को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉ. पीके श्रीवास्तव ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, बेटे की मौत की सूचना पर मां प्रेमा कई बार रोते-रोते बेहोश हो गईं। बड़ी बहन निशा, छोटी बहन निहाली समेत अन्य परिजन व रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। मृतक किशोर के पिता रामशंकर, बड़े पुत्र जितेंद्र के साथ अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। उन्हें फोन से घटना की सूचना दी गई है।लेखपाल जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता राशि दिलाने का प्रयास किया जाएगा। खीरों थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि नाला में डूबने से किशोर की जान गई है।