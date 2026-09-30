Raebareli News: प्रताड़ना से तंग शिक्षक ने की खुदकुशी
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 30 Sep 2026 01:26 AM IST
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रायबरेली। प्रयागदीन मजरे हरपुरहल्ला निवासी शिक्षक सुरेंद्र कुमार मौर्य (36) ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पत्नी सुमन मौर्य ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसके बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया और हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। गोकना गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया।
सुरेंद्र कुमार पंचशील इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। 27 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से एम्स और फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। 28 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर शाम शव गांव पहुंचा। मंगलवार सुबह परिजन आक्रोशित हो गए और शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया।
पत्नी सुमन मौर्य ने बताया कि 14 अगस्त को उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसका बेटा उनके पति पर रुपये देने का दबाव बना रहे थे। बार-बार फोन कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। उनके पति तनाव में थे। उन्होंने जगतपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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परिजनों के हंगामे की सूचना पर एसडीएम, बीडीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।
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सुरेंद्र कुमार पंचशील इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। 27 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से एम्स और फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। 28 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर शाम शव गांव पहुंचा। मंगलवार सुबह परिजन आक्रोशित हो गए और शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया।
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पत्नी सुमन मौर्य ने बताया कि 14 अगस्त को उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसका बेटा उनके पति पर रुपये देने का दबाव बना रहे थे। बार-बार फोन कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। उनके पति तनाव में थे। उन्होंने जगतपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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परिजनों के हंगामे की सूचना पर एसडीएम, बीडीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।