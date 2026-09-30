Raebareli News: प्रताड़ना से तंग शिक्षक ने की खुदकुशी

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सुरेंद्र कुमार पंचशील इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। 27 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से एम्स और फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। 28 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर शाम शव गांव पहुंचा। मंगलवार सुबह परिजन आक्रोशित हो गए और शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया।पत्नी सुमन मौर्य ने बताया कि 14 अगस्त को उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसका बेटा उनके पति पर रुपये देने का दबाव बना रहे थे। बार-बार फोन कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। उनके पति तनाव में थे। उन्होंने जगतपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।परिजनों के हंगामे की सूचना पर एसडीएम, बीडीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।