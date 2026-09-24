Raebareli News: बेहतर समन्वय व जागरूकता से ट्रेनों पर कम हुए पथराव

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दोपहर बाद जीआरपी थाने पहुंचे एसपी ने अभिलेख की पड़ताल की। शस्त्रागार, मालखाना और हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर असलहों के रखरखाव की जानकारी ली। शिकायत पेटी भी अपने सामने खुलवाई। थाना प्रभारी सचिन कुमार से अपराधों की स्थिति, स्टेशन की सुरक्षा और अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में जानकारी ली।एनाउंसमेंट सिस्टम का निरीक्षण करते हुए एसपी ने इसे लगातार प्रयोग करने के निर्देश दिए। कहा कि प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान एनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल जरूर किया जाए।मीडिया से बातचीत में एसपी रेलवे ने कहा कि वंदेभारत समेत अन्य ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं में कमी आई है। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस के बेहतर समन्वय से यह संभव हुआ है। रेलवे ट्रैक किनारे बसे गांवों, कस्बों और मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाया गया।उन्होंने कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा, ताकि असामाजिक गतिविधियों और असामान्य स्थितियों की सूचना समय पर मिल सके।