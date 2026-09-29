Raebareli News: छह अक्तूबर को होगा श्री अन्न महोत्सव

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रायबरेली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन व उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के आगामी छह अक्टूबर राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होगा। सीडीओ अंजूलता ने बताया किकार्यक्रम में विभिन्न विभाग प्रदर्शनी में स्टाल लगाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को कृषि विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मिलेट्स से संबंधित उत्पादों के अधिक से अधिक स्टाल लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट व मिष्ठान भंडार आदि प्रतिष्ठानों को भी कार्यक्रम में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।