Raebareli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपती घायल

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सतांव। सरांय दिगोसा गांव निवासी बुद्धीलाल (45) पत्नी प्रमिला (40) के साथ सोमवार को बाइक से किसी काम से लालगंज गए थे। शाम को लौटते समय रायबरेली-लालगंज मार्ग पर पूरे भावनीबख्श गांव के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी जतुआ टप्पा ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. बृजेश कुमार ने प्रमिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बुद्धीलाल ने हेलमेट पहन रखा था। चालक वाहन समेत फरार हो गया। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही।