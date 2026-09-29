फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Railway station being transformed under the Amrit Bharat Scheme

Raebareli News: अमृत भारत योजना से संवर रहा रेलवे स्टेशन

Tue, 29 Sep 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Railway station being transformed under the Amrit Bharat Scheme
रायबरेली में शहर के रेलवे स्टेशन ​स्थित नवनिर्मित भवन।
रायबरेली। शहर के रेलवे स्टेशन पर नए भवन का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। भवन बनकर तैयार है और बाहरी दीवारों पर टाइल्स भी लगाई जा चुकी हैं। अंदरूनी हिस्से में प्लास्टर और टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। जल्द ही विद्युत समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर नए भवन से यात्रियों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। भवन के सामने बाहरी परिसर भी विकसित किया जाएगा।
विज्ञापन

रायबरेली स्टेशन को करीब तीन साल पहले अमृत भारत योजना में शामिल किया गया था। इसके तहत स्टेशन के पुनर्विकास का काम चल रहा है। स्टेशन के मुख्य भवन के अलावा दूसरे छोर बहराना की तरफ नया भवन बनाया जा रहा है। यहां यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, शौचालय, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
विज्ञापन

नए भवन के आसपास पार्किंग क्षेत्र और पार्क विकसित किया जाएगा। भवन तक पहुंचने वाले रास्तों को भी चौड़ा किया जाएगा। इससे शहर के दूसरे छोर के मोहल्लों में रहने वाले लोगों को स्टेशन पहुंचने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे नए भवन की ओर से भी स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

गति शक्ति के वरिष्ठ कार्य अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी काम तेजी से पूरे कराए जा रहे हैं। नया भवन भी जल्द यात्रियों के लिए तैयार कर दिया जाएगा।

नए भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं
रायबरेली स्टेशन के बहराना की ओर बन रहे नए भवन में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, शौचालय और पेयजल की सुविधा होगी। भवन के बाहर पार्किंग और पार्क भी विकसित किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भवन तक पहुंचने वाले रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। इससे शहर के दूसरे छोर के मोहल्लों के लोगों को स्टेशन पहुंचने में आसानी होगी और लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed