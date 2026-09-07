Raebareli News: समोधा फीडर की ट्रॉली जली, बिजली ठप

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समोधा फीडर इचौली, खालेगांव, दैजुवाखेड़ा, नीवां, कुर्री, मैना हार कटरा, मदारखेड़ा, छोटकवा खेड़ा, टांडा, समोधा समेत 35 गांवों को बिजली आपूर्ति होती है। सुबह करीब आठ बजे ट्रॉली में खराबी आ गई। इससे फीडर से जुड़े गांवों की बिजली गुल हो गई। ग्रामीण महेश, सोहनलाल, राजू, सुंदर का कहना है कि आए दिन कहीं न कहीं फॉल्ट के चलते बिजली गुल रहती है।शाम होते ही अघोषित कटौती शुरू हो जाती है। ऐसे में लोगों को गर्मी उमस से लोगों को जूझना पड़ता है। देर शाम तक बिजली नहीं आने से घरों में लगे इन्वर्टर बंद हो गए। लोग मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पाए। एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि ट्रॉली में खराबी आने से बिजली बंद है। मरम्मत का काम चल रहा है।शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर जलालालगंज। रायबरेली रोड पर फायर स्टेशन के पास जल निगम की टंकी के लिए लगा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से आग का गोला बन गया। ट्रांसफार्मर में आग लगते ही आसपास अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार रात करीब 11:30 बजे ट्रांसफार्मर के पास लगे कंट्रोल बॉक्स में अचानक आग लगी। आग ने ट्रांसफार्मर को भी चपेट में ले लिया। इससे ट्रांसफार्मर जलने लगा। फायर स्टेशन से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जेई बृजेश कुमार ने बताया कि आग से केबल जली थी। ट्रांसफार्मर में खराबी नहीं आई थी। विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल है।