फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Number of fever patients rises due to changing weather

Raebareli News: बदले मौसम में बढ़े बुखार के मरीज

Mon, 07 Sep 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 07 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Number of fever patients rises due to changing weather
परशदेपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्सक। 
रायबरेली। जिले के 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला हुआ। बदलते मौसम से सर्दी, जुकाम और बुखार के रोगियों की संख्या सबसे अधिक रही। चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचने की सलाह दी। मेले में 3561 रोगियों का चेकअप किया गया। इसमें सबसे ज्यादा बुखार के 619 और जुकाम से पीड़ित 361 रोगी पहुंचे। पेट दर्द के 310 मरीज आए।
विज्ञापन


जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस अस्थाना ने बताया कि मौसम बदल रहा है। इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे न सोएं। बारिश के बाद संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। प्रयास करें कि ज्यादा ठंडा पानी न पिएं। डीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतौरा में डाॅ. डीएन चौधरी की टीम ने 108 मरीजों का इलाज किया।
विज्ञापन


नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशदेपुर में सबसे अधिक बुखार से पीड़ित मरीज पहुंचे। इलाज के बाद दवा दी गई। मो. आरिफ बुखार, राजेंद्र बुखार, रिफत, देवानंद समेत 40 मरीज बुखार से पीड़ित रहे। जांच के बाद दवा दी गई। जगतपुर के हरदीटीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 62 मरीजों का उपचार किया गया। चिकित्सक डॉ. सुफैल अंसारी ने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, त्वचा रोग, पेट दर्द, गैस से पीड़ितों का इलाज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिवगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेरथुवा, राजापुर, देहली में 165 मरीजों को परीक्षण के बाद दवा दी गई। गदागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुरधई, गोविंदपुर माधव, रसूलपुर धरावां में रोगियों का इलाज किया गया। सीएचसी अधीक्षक ज्ञान प्रताप सिसौदिया ने बताया कि इस समय तेज बुखार, खांसी, फुंसी के रोगियों की संख्या बढ़ी है। सरेनी के प्रारथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजगांव में 30 मरीजों का चेकअप किया गया।

परशदेपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्सक। 

परशदेपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्सक। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed