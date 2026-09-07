Raebareli News: बदले मौसम में बढ़े बुखार के मरीज

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जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस अस्थाना ने बताया कि मौसम बदल रहा है। इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे न सोएं। बारिश के बाद संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। प्रयास करें कि ज्यादा ठंडा पानी न पिएं। डीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतौरा में डाॅ. डीएन चौधरी की टीम ने 108 मरीजों का इलाज किया।नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशदेपुर में सबसे अधिक बुखार से पीड़ित मरीज पहुंचे। इलाज के बाद दवा दी गई। मो. आरिफ बुखार, राजेंद्र बुखार, रिफत, देवानंद समेत 40 मरीज बुखार से पीड़ित रहे। जांच के बाद दवा दी गई। जगतपुर के हरदीटीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 62 मरीजों का उपचार किया गया। चिकित्सक डॉ. सुफैल अंसारी ने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, त्वचा रोग, पेट दर्द, गैस से पीड़ितों का इलाज किया गया।शिवगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेरथुवा, राजापुर, देहली में 165 मरीजों को परीक्षण के बाद दवा दी गई। गदागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुरधई, गोविंदपुर माधव, रसूलपुर धरावां में रोगियों का इलाज किया गया। सीएचसी अधीक्षक ज्ञान प्रताप सिसौदिया ने बताया कि इस समय तेज बुखार, खांसी, फुंसी के रोगियों की संख्या बढ़ी है। सरेनी के प्रारथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजगांव में 30 मरीजों का चेकअप किया गया।