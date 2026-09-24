Raebareli News: अलावलपुर में सड़क निर्माण को मंजूरी

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इस मार्ग के बनने से मधवापुर, पूरे अवस्थी, केतारगंज, भिलाई और पूरे लाला के नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही, राजकीय बालिका विद्यालय गुरगुजपुर की छात्राओं व शिक्षकों तथा केतारगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तक पहुंचना आसान हो जाएगा। विज्ञापन



सड़क की स्वीकृति मिलने पर ब्लॉक प्रभारी अशोक कुमार मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश वर्मा और मिल्खा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान उमेश श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री का आभार जताया है। इस मार्ग के बनने से मधवापुर, पूरे अवस्थी, केतारगंज, भिलाई और पूरे लाला के नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही, राजकीय बालिका विद्यालय गुरगुजपुर की छात्राओं व शिक्षकों तथा केतारगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तक पहुंचना आसान हो जाएगा।सड़क की स्वीकृति मिलने पर ब्लॉक प्रभारी अशोक कुमार मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश वर्मा और मिल्खा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान उमेश श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री का आभार जताया है।

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रायबरेली। कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय के प्रयासों से दीनशाह गौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अलावलपुर में मधवापुर से केतारगंज होते हुए पूरे लाला मिल्खा साहब तक मार्ग निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 71 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा।