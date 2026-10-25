Raebareli News: युवक का शव रख जाम की सड़क

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बबलू की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया और गांव के चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी। इससे मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के परिवार को मुआवजा देने, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने और कृषि योग्य एक बीघा जमीन देने की मांग कर रहे थे।सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे मांगें पूरी होने का आश्वासन मिलने तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में राजस्व टीम ने मांगों को पूरा कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद शाम करीब साढ़े तीन बजे परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। जाम के कारण आधे घंटे से अधिक समय तक आवागमन प्रभावित रहा। सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि मांगों को लेकर परिजन आक्रोशित थे। पुलिस और राजस्व टीम ने उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया।