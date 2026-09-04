सफलता के लिए नियमित अध्ययन जरूरी : वर्तिका

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समाज कल्याण विभाग की ओर से योजना के तहत जरूरतमंद मेधावी बच्चों के लिए यह कक्षाएं निशुल्क संचालित की जाती है। यहां आईएएस, पीसीएस, नीट, इंजीनियरिंग और सीडीएस आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयारी कर सकेंगे। जिला युवा अधिकारी ने अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम की जानकारी लेते हुए सुझाव दिया कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के नोट्स अवश्य बनाएं और उनका बार-बार अध्ययन करें। साथ ही पुराने प्रश्नपत्रों को हल करने की नियमित आदत डालें, जिससे परीक्षा के पैटर्न को समझने और बेहतर तैयारी करने में सहायता मिलेगी।जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बृहस्पतिवार से कक्षाएं आरंभ करा दी गई है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रति निरंतर अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया। इस मौके पर आशीष पांडेय, मुकेश सिंह मौजूद रहे।