Raebareli News: बारिश से शहर में भरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 30 Aug 2026 01:45 AM IST
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रायबरेली। पिछले आठ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी न निकलने से आवागमन में भी समस्या आ रही है। शनिवार सुबह हल्की बारिश के बाद तेज धूप निकली, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस हुई। दोपहर में 15 मिमी तेज बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को भी रुक-रुककर बारिश होती रही थी।
नयापुरवा में जलभराव के कारण नरक जैसे हालात हैं, जहां मकान पानी से घिरे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और रोज कमाने वाले घरों में रहने को मजबूर हैं। जलभराव से संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। नेहरू नगर, सोनिया नगर और आंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में भी लोग जलभराव से परेशान हैं।
इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी फुरसतगंज अमेठी के अनुसार, अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञ दीतेंद्र सिंह ने बताया कि मानसून सक्रिय है। उमस बढ़ने के कारण बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम इसी तरह रहने की संभावना है।
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नयापुरवा में जलभराव के कारण नरक जैसे हालात हैं, जहां मकान पानी से घिरे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और रोज कमाने वाले घरों में रहने को मजबूर हैं। जलभराव से संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। नेहरू नगर, सोनिया नगर और आंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में भी लोग जलभराव से परेशान हैं।
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इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी फुरसतगंज अमेठी के अनुसार, अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञ दीतेंद्र सिंह ने बताया कि मानसून सक्रिय है। उमस बढ़ने के कारण बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम इसी तरह रहने की संभावना है।
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