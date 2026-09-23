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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Raebareli: Note left in house after theft sparks panic in family; villagers urge police to increase patrols.

रायबरेली: चोरी के बाद घर में फेंकी पर्ची से परिवार में दहशत, ग्रामीण बोले- गश्त बढ़ाए पुलिस, जांच शुरू

Wed, 23 Sep 2026 01:48 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 23 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

चोरी के बाद घर में पर्ची किसने फेंकी मामले की जांच की जा रही है। वहीं, परिजनों व ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है।

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Raebareli: Note left in house after theft sparks panic in family; villagers urge police to increase patrols.
घर में फेंकी गई पर्ची दिखाता ग्रामीण। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के कुतूपुर मजरे अलावलपुर गांव में चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर में पर्ची फेंके जाने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह पर्ची मिलने के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस पर्ची फेंकने वाले का पता लगाने में जुटी है।
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बताया गया कि सोमवार रात चोरों ने बैजनाथ पटेल के घर को निशाना बनाया था। चोर दीवार के रास्ते घर में दाखिल हुए और तीन बक्सों के ताले तोड़कर जेवरात , नगदी समेत पांच लाख का माल चोरी कर ले गए थे। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी।
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इसी घटना के अगले दिन मंगलवार रात घर में एक पर्ची फेंके जाने की बात सामने आई। पर्ची मिलने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। परिजनों का कहना है कि चोरी के बाद से ही वह रात में घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अब पर्ची फेंके जाने से हर आहट पर अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
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पर्ची किसने फेंकी और उसका उद्देश्य क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि पर्ची किसने फेंकी, इसकी जांच की जा रही है। घटना की जानकारी गांव में फैलने के बाद ग्रामीणों में भी चिंता है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कराने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
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