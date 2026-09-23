रायबरेली: चोरी के बाद घर में फेंकी पर्ची से परिवार में दहशत, ग्रामीण बोले- गश्त बढ़ाए पुलिस, जांच शुरू

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बताया गया कि सोमवार रात चोरों ने बैजनाथ पटेल के घर को निशाना बनाया था। चोर दीवार के रास्ते घर में दाखिल हुए और तीन बक्सों के ताले तोड़कर जेवरात , नगदी समेत पांच लाख का माल चोरी कर ले गए थे। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी।इसी घटना के अगले दिन मंगलवार रात घर में एक पर्ची फेंके जाने की बात सामने आई। पर्ची मिलने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। परिजनों का कहना है कि चोरी के बाद से ही वह रात में घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अब पर्ची फेंके जाने से हर आहट पर अनहोनी की आशंका बनी रहती है।पर्ची किसने फेंकी और उसका उद्देश्य क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि पर्ची किसने फेंकी, इसकी जांच की जा रही है। घटना की जानकारी गांव में फैलने के बाद ग्रामीणों में भी चिंता है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कराने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है।