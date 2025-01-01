Raebareli News: महिला व्यापारियों पर टिप्पणी से भड़के

विज्ञापन

नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि बीते दिनों एक फेसबुक आईडी से महिला व्यापारियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इससे व्यापारियों में रोष है। जिला अध्यक्ष रोहित सोनी ने बताया कि मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापार मंडल आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन करेगा।जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मृत्युंजय वाजपेयी ने कहा कि महिला व्यापारियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाएं व्यापार के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर अप्पू शर्मा, शीलू त्रिवेदी, शिवम गुप्ता, कौशलेंद्र, पुष्कर गुप्ता, रौनक भदौरिया और अमित गुप्ता मौजूद रहे।