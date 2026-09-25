Raebareli News: नगर पंचायत सलोन के उप चुनाव के प्रेक्षक नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 25 Sep 2026 02:06 AM IST
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रायबरेली। नगर पंचायत सलोन में अध्यक्ष पद के लिए उप चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि आगामी 13 अक्टूबर को मतदान और 15 अक्टूबर को तहसील मुख्यालय सलोन में मतगणना कराई जाएगी। उप चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है।
संयुक्त आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ मंडल रत्नाकर सिंह को चुनाव का प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। नामित प्रेक्षक मतदान से एक दिन पूर्व जिले में पहुंचकर मतदान व मतगणना संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेक्षक का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विवेक कुमार सिंह लाइजनर अधिकारी नामित कर दिया गया है।
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संयुक्त आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ मंडल रत्नाकर सिंह को चुनाव का प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। नामित प्रेक्षक मतदान से एक दिन पूर्व जिले में पहुंचकर मतदान व मतगणना संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेक्षक का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विवेक कुमार सिंह लाइजनर अधिकारी नामित कर दिया गया है।
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