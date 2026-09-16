Raebareli News: सवा तीन घंटे विलंब से आई नौचंदी ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 16 Sep 2026 12:56 AM IST
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रायबरेली। जिले से गुजरने वाली कई ट्रेनें मंगलवार को देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। नौचंदी एक्सप्रेस सवा तीन घंटे, प्रयागराज-कानपुर पैसेंजर डेढ़ घंटे, प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी सवा घंटे और ऊंचाहार एक्सप्रेस व प्रयागराज-कानपुर इंटरसिटी एक घंटे देर से आईं। लखनऊ-प्रयागराज पैसेंजर, नीलांचल व अर्चना एक्सप्रेस पौन घंटे, जबकि काशी विश्वनाथ, लखनऊ-प्रयागराज इंटरसिटी, प्रयागराज-बरेली व कानपुर-प्रयागराज इंटरसिटी आधे घंटे विलंबित रहीं। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सभी ट्रेनें पहले से लेट थीं।
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