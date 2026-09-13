Raebareli News: विद्यार्थियों से बात कर जानीं समस्याएं

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डीएम ने विद्यालय परिसर, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला, रसोईघर, डाइनिंग हॉल और छात्रावास का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए। छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, जरूरतों और विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। विज्ञापन



डीएम ने बताया कि ग्रामीण फीडर से बिजली आपूर्ति होने के कारण विद्यालय में कुछ समस्या आ रही है। उन्होंने बिजली व्यवस्था से संबंधित समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। छात्रों की सुविधा को देखते हुए डाइनिंग हॉल में तत्काल एक वाटर कूलर, छात्रावास में एक फ्रिज और दो कूलर उपलब्ध कराए गए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अंजूलता, जॉइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, सीओ प्रदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह और प्रधानाचार्य अवधेश प्रसाद मौजूद रहे। डीएम ने विद्यालय परिसर, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला, रसोईघर, डाइनिंग हॉल और छात्रावास का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए। छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, जरूरतों और विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया।डीएम ने बताया कि ग्रामीण फीडर से बिजली आपूर्ति होने के कारण विद्यालय में कुछ समस्या आ रही है। उन्होंने बिजली व्यवस्था से संबंधित समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। छात्रों की सुविधा को देखते हुए डाइनिंग हॉल में तत्काल एक वाटर कूलर, छात्रावास में एक फ्रिज और दो कूलर उपलब्ध कराए गए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अंजूलता, जॉइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, सीओ प्रदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह और प्रधानाचार्य अवधेश प्रसाद मौजूद रहे।

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रायबरेली। बछरावां के शेषपुर समोधा स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में छात्रों के बवाल के बाद शनिवार को डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने विद्यालय पहुंचकर हकीकत जानी। मामले में वरिष्ठ सहायक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। डीएम ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।