Raebareli News: ऐश पॉन्ड में रिसाव से गांव में फैला पानी व राख
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 08 Sep 2026 12:58 AM IST
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ऊंचाहार। एनटीपीसी के अरखा ऐश पॉन्ड के बांध में सोमवार शाम करसेनी गांव की ओर रिसाव हो गया। रात लगभग आठ बजे पानी के साथ राख गांव के अंदर पहुंचने लगी। राख लोगों के घरों में व खेतों में भर रही है। यह देख लोग आक्रोशित हो गए। ऐश पॉन्ड पर हंगामा शुरू कर दिया।
इस पर एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बांध के रिसाव को दुरुस्त कराने का काम शुरू करा दिया। एनटीपीसी में कोयले और पानी से बिजली बनाई जाती है। यूनिट से निकलने वाली राख को पाइपलाइन से पानी के साथ अरखा गांव में बने ऐश पॉन्ड भेजा जाता है। राख को इकट्ठा करने के लिए पॉन्ड में ऊंचा बांध बनाया गया।
गांव के लोग बांध पर पहुंचे और उसे बांधने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नही मिली। इससे लोग नाराज हो गए और एनटीपीसी पर बांध की मरम्मत न कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गांव के सुंदर लाल, राम निहोर, नवरंगी लाल तिवारी, शीला, राम नरेश ने बताया का रिसाव के चलते घरों व खेतों में पानी के साथ राख भर गई है। परियोजना के मानव संसाधन प्रमुख पंकज अरोरा ने बताया कि बांध की मरम्मत कराई जाती है लेकिन बारिश के चलते रिसाव हुआ है। इसे ठीक कराया जा रहा है।
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इस पर एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बांध के रिसाव को दुरुस्त कराने का काम शुरू करा दिया। एनटीपीसी में कोयले और पानी से बिजली बनाई जाती है। यूनिट से निकलने वाली राख को पाइपलाइन से पानी के साथ अरखा गांव में बने ऐश पॉन्ड भेजा जाता है। राख को इकट्ठा करने के लिए पॉन्ड में ऊंचा बांध बनाया गया।
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गांव के लोग बांध पर पहुंचे और उसे बांधने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नही मिली। इससे लोग नाराज हो गए और एनटीपीसी पर बांध की मरम्मत न कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गांव के सुंदर लाल, राम निहोर, नवरंगी लाल तिवारी, शीला, राम नरेश ने बताया का रिसाव के चलते घरों व खेतों में पानी के साथ राख भर गई है। परियोजना के मानव संसाधन प्रमुख पंकज अरोरा ने बताया कि बांध की मरम्मत कराई जाती है लेकिन बारिश के चलते रिसाव हुआ है। इसे ठीक कराया जा रहा है।
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