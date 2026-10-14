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Raebareli News: छत का हिस्सा गिरने से मलबे में दबकर मजदूर की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 12:22 AM IST
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Laborer dies after being buried under debris following the collapse of a portion of the roof.
नसीराबाद। पूरे बैशन मजरे पूरे राई गांव में सोमवार शाम जर्जर छत का हिस्सा गिरने से मलबे में दबकर मजदूर रामहेत उर्फ रामू पासी की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक के बेटे समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों का एम्स में इलाज कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। रामू की पत्नी रिंकी पासी ने मकान मालिक के खिलाफ तहरीर देकर जबरन काम कराने का आरोप लगाया है।
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गांव निवासी रामलखन ओझा के घर की पुरानी छत तोड़ी जा रही थी। इसमें रामू, उमेश पासी, भोला पासी और मकान मालिक का बेटा विजय ओझा काम कर रहे थे। शाम करीब पांच बजे चारों छत के पास बैठकर चाय पी रहे थे, तभी छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। आसपास के लोगों ने मलबे से सभी को बाहर निकाला। मकान मालिक निजी वाहन से घायलों को एम्स ले जा रहे थे, तभी रास्ते में रामू की मौत हो गई। सीओ यादुवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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रामू की मौत से पत्नी बेसुध
पति की मौत की खबर सुनकर रिंकी बेहोश हो गईं। होश आने पर वह रोते हुए कहने लगीं कि पति ही परिवार के कमाने वाले थे। अब घर का खर्च कैसे चलेगा। बेटी ज्योति (8), अहम (6) और सतीश (4) भी घर में जुटी भीड़ और रोने की वजह नहीं समझ पा रहे थे।
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