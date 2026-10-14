Raebareli News: छत का हिस्सा गिरने से मलबे में दबकर मजदूर की मौत

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गांव निवासी रामलखन ओझा के घर की पुरानी छत तोड़ी जा रही थी। इसमें रामू, उमेश पासी, भोला पासी और मकान मालिक का बेटा विजय ओझा काम कर रहे थे। शाम करीब पांच बजे चारों छत के पास बैठकर चाय पी रहे थे, तभी छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। आसपास के लोगों ने मलबे से सभी को बाहर निकाला। मकान मालिक निजी वाहन से घायलों को एम्स ले जा रहे थे, तभी रास्ते में रामू की मौत हो गई। सीओ यादुवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।पति की मौत की खबर सुनकर रिंकी बेहोश हो गईं। होश आने पर वह रोते हुए कहने लगीं कि पति ही परिवार के कमाने वाले थे। अब घर का खर्च कैसे चलेगा। बेटी ज्योति (8), अहम (6) और सतीश (4) भी घर में जुटी भीड़ और रोने की वजह नहीं समझ पा रहे थे।