Raebareli News: आईटीआई में प्रवेश के लिए 15 अक्तूबर तक आवेदन

विज्ञापन

रायबरेली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पंचम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रधानाचार्य विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद के पाचं राजकीय और दो पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) संस्थानों में पांचवें चरण में प्रवेश होगा। चतुर्थ चरण के बाद गैर चयनित अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी हस्ताक्षरित रैंक पत्र और आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति 13 से 15 अक्तूबर 2026 को अपराह्न 04:00 बजे तक जमा करेंगे। मुद्रित प्रति वेबसाइट www.scvtup.in से प्राप्त करें। आवेदन जनपद के किसी भी राजकीय आईटीआई में जमा किए जा सकते हैं।चयनित अभ्यर्थियों की सूची 16 अक्तूबर 2026 की सायंकाल संबंधित संस्थान के नोटिस बोर्ड पर लगेगी। चयनितों को 17 अक्तूबर 2026 तक प्रवेश लेना होगा।