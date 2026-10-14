Raebareli News: हाईवे पर दो हादसे, किसान की मौत, पिता-पुत्र घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। राही गांव निवासी अजय कुमार (25) अपने मित्र रंजीत व रिश्तेदार सुरेंद्र के साथ किसी काम से बाइक से रायबरेली शहर जा रहे थे। सोमवार रात करीब 7:30 बजे राही गांव के आगे हाईवे पर राख ढोने वाले ट्रक ने उनकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया।अजय खेती करते थे। उनकी मौत से बड़े भाई अरविंद कुमार समेत परिजन गमगीन हैं। अरविंद ने मिल एरिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि ट्रक और चालक का पता लगाया जा रहा है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।घुरवारा। चौदहमील पेट्रोल पंप के सामने सोमवार रात करीब 10 बजे सड़क पर खड़ी डीसीएम से बाइक पीछे से टकरा गई। बाइक पर डलमऊ से आ रहे राम सहाय (50) और उनके पुत्र राजा (25) सवार थे। टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निजी वाहन से एम्स रायबरेली पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू कराया गया। बताया गया कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि घायलों को एम्स भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीसीएम चालक का पता लगाया जा रहा है। (संवाद)