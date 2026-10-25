Raebareli News: खो-खो में गुलूपुर की टीम विजेता

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प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी अंजू रानी और खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार गुप्ता ने किया। प्राथमिक बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में राज ने प्रथम, लवलेश ने द्वितीय और अहम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, जूनियर बालक वर्ग में अनुज प्रथम, रमाशंकर द्वितीय और राज तृतीय स्थान पर रहे। दोनों वर्गों की दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही।खो-खो के चारों वर्गों में गुलूपुर न्याय पंचायत की टीम ने विजेता का खिताब हासिल किया। जूनियर बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में डिघौरा-सोममऊ की टीम विजेता रही। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाणपत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में राघवेंद्र यादव, अनूप सिंह, ब्रजकिशोर, जगलाल, प्रदीप सिंह, शैलेंद्र, सत्यम, व्यायाम शिक्षक रन बहादुर सिंह, ईश्वरदीन, सत्यम गुप्ता, सत्य प्रकाश तिवारी, सुमन सिंह, दिलीप पटेल और सुनील कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रतनभान सिंह ने किया।