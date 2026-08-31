Raebareli News: सोलर पैनल की दुकान में आग से जला सामान
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
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रायबरेली। शहर के सिविल लाइंस चौराहे के पास सोलर पैनल की दुकान में आग लग गई। इससे दुकान के अंदर रखे सोलर पैनल समेत अन्य सामान जल गए। धुआं निकलने पर आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि करीब 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
सलोन कस्बे के रहने वाले अनुपम ने बताया कि वह सिविल लाइंस चौराहे के पास किराये पर मकान लेकर सोलर पैनल की दुकान चलाते हैं। ऊपर कार्यालय बना है, जबकि नीचे गोदाम है। शनिवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे गोदाम में रखे सोलर पैनल, कॉपर तार, एसी, इनवर्टर समेत अन्य सामान जल गया। धुआं निकलने पर पड़ोसी ने उन्हें आग लगने की जानकारी दी। दुकानदार ने बताया कि जब दुकान का शटर खोला तो पूरा सामान जल गया था।
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सलोन कस्बे के रहने वाले अनुपम ने बताया कि वह सिविल लाइंस चौराहे के पास किराये पर मकान लेकर सोलर पैनल की दुकान चलाते हैं। ऊपर कार्यालय बना है, जबकि नीचे गोदाम है। शनिवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे गोदाम में रखे सोलर पैनल, कॉपर तार, एसी, इनवर्टर समेत अन्य सामान जल गया। धुआं निकलने पर पड़ोसी ने उन्हें आग लगने की जानकारी दी। दुकानदार ने बताया कि जब दुकान का शटर खोला तो पूरा सामान जल गया था।
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