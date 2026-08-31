Raebareli News: शिवबाबू के शरीर पर मिलीं 12 चोटें

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रविवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद देर शाम परिजन शिवबाबू का शव लेकर गांव पहुंचे। घर पर शव पहुंचते ही रोना पीटना मच गया। मां फूलमती और पिता चंद्रलाल समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गेंगासो स्थित गंगा घाट ले गए। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया।शिवबाबू की हत्या शुक्रवार रात गांव से करीब 500 मीटर दूर अमित सिंह के खेत में किए जाने का आरोप है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर बाइक को लेकर उसका चाचा चंद्रपाल, चाची सविता और चचेरे भाई अमृतलाल उर्फ मन्नू से विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई थी। रात में खेत पर दोबारा विवाद के बाद लाठी-डंडों से उसकी पिटाई किए जाने का आरोप है।प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि मृतक के पिता चंद्रलाल की तहरीर पर उसके छोटे भाई एवं मृतक के चाचा चंद्रपाल, पत्नी सविता, पुत्र अमृतलाल उर्फ मन्नू तथा अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है।