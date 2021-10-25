Raebareli News: जुनैद को पटखनी देकर गोलू बने दंगल केसरी

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दोनों पहलवान करीब 40 मिनट तक एक-दूसरे को चित करने के लिए जोर आजमाइश कर अलग-अलग दांव अजमाते रहे। आखिरकार गोलू ने जुनैद को पटखनी देकर दंगल केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। दंगल में अन्य पहलवानों के बीच भी कई रोमांचक मुकाबले हुए। इस दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। (संवाद)

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लालगंज। क्षेत्र के पूरे नोखेराय मजरे बेहटाकला गांव स्थित भैरवनाथ मंदिर परिसर में मंगलवार को आयोजित दंगल में कई जिलों से आए पहलवानों ने अपना दम दिखाया। अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फाइनल मुकाबला इटावा के गोलू पहलवान और फतेहपुर के जुनैद के बीच हुआ।