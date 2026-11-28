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बीती 29 अक्तूबर को सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने अमावां के तकिया बूढ़नपुर स्थित सचिन किराना स्टोर से कायम पान मसाले का नमूना लिया था। प्रथम दृष्टया मानकों के विपरीत पाए जाने पर 4164 पुड़िया पान मसाला सीज किया गया था। इसकी कीमत 3.87 लाख रुपये बताई गई थी। नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।करीब एक माह बाद आई जांच रिपोर्ट में पान मसाले में कत्था के स्थान पर गैंबियर का इस्तेमाल पाए जाने पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद विक्रेता सचिन गुप्ता, सप्लायर बालाजी इंटरप्राइजेज लखनऊ और निर्माता बालाजी स्पेशल फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।गैंबियर से मुंह के कैंसर, लिवर व किडनी को खतरावरिष्ठ चिकित्सक डॉ. गौरव त्रिवेदी के अनुसार, गैंबियर के सेवन से सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे मुंह में जलन, छाले और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस (मुंह खुलने में दिक्कत) का खतरा बढ़ सकता है। पान मसाले में मौजूद सुपारी और चूना जैसे अन्य तत्वों के साथ इसका सेवन मुंह के कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकता है। नियमित सेवन से लिवर और गुर्दों की कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए।नोटिस जारी, मुकदमे की प्रक्रिया भी शुरूअमावां के तकिया बूढ़नपुर स्थित सचिन किराना स्टोर से 29 अक्तूबर को कायम पान मसाले का नमूना लेकर 3.87 लाख रुपये कीमत का स्टॉक सीज किया गया था। प्रयोगशाला जांच में पान मसाले में गैंबियर पाया गया है। संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने के साथ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है।मानिक चंद्र सिंह, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय, रायबरेली