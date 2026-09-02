Raebareli News: ठगों ने भाजपा नेता का व्हाट्सएप हैक किया
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 02 Sep 2026 12:53 AM IST
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रायबरेली। भाजपा नेता अनीता श्रीवास्तव का व्हाट्सएप नंबर हैक कर साइबर ठगों की ओर से रुपये मांगने का मामला सामने आया है। ठगों ने उनके परिचितों को इमरजेंसी का हवाला देकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के संदेश भेजे। मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
शहर के इंदिरा नगर निवासी एवं सदर विधानसभा की पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव के व्हाट्सएप अकाउंट को ठगों ने निशाना बनाया। परिचित लोगों को संदेश भेजे। इसमें कहा कि उनकी यूपीआईडी काम नहीं कर रही है। कुछ पैसों की जरूरत है। सुबह 11 बजे तक पैसे वापस कर दूंगी।
जानकारी होने पर अनीता ने पुलिस लाइन स्थित साइबर क्राइम थाने में पहुंचकर शिकायत की। परिचित लोगों से अनुरोध किया कि वह किसी को उनके नाम पर पैसे न ट्रांसफर करें। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अजय सिंह तोमर ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। प्राथमिकी दर्ज कर साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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शहर के इंदिरा नगर निवासी एवं सदर विधानसभा की पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव के व्हाट्सएप अकाउंट को ठगों ने निशाना बनाया। परिचित लोगों को संदेश भेजे। इसमें कहा कि उनकी यूपीआईडी काम नहीं कर रही है। कुछ पैसों की जरूरत है। सुबह 11 बजे तक पैसे वापस कर दूंगी।
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जानकारी होने पर अनीता ने पुलिस लाइन स्थित साइबर क्राइम थाने में पहुंचकर शिकायत की। परिचित लोगों से अनुरोध किया कि वह किसी को उनके नाम पर पैसे न ट्रांसफर करें। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अजय सिंह तोमर ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। प्राथमिकी दर्ज कर साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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