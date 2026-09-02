Raebareli News: शेल्टर होम पहुंची टीम, सेहत जांची
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 02 Sep 2026 12:56 AM IST
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रायबरेली। अमावां ब्लॉक के लोधीपुर गांव में पानी भर जाने के बाद ग्रामीणाें को शेल्टर होम पहुंचाया गया है। उनकी सेहत जांचने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। एसडीएम सदर गौतम सिंह भी टीम के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से साथ बैठकर खाना भी खाया। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
सोमवार को लोदीपुर गांव में पानी भर जाने के बाद गांव के करीब 100 लोगों को जतुआ-टप्पा में बनाए गए शेल्टर होम में पहुंचाया गया था। यहां उनके ठहरने, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह एसडीएम सदर पूरी टीम के साथ शेल्टर होम पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं की जानकारी ली। प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पहुंचकर सभी ग्रामीणों की सेहत जांची। दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार हरिशंकर सिंह, बीडीओ संदीप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा सिंह आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को लोदीपुर गांव में पानी भर जाने के बाद गांव के करीब 100 लोगों को जतुआ-टप्पा में बनाए गए शेल्टर होम में पहुंचाया गया था। यहां उनके ठहरने, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह एसडीएम सदर पूरी टीम के साथ शेल्टर होम पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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उन्होंने प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं की जानकारी ली। प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पहुंचकर सभी ग्रामीणों की सेहत जांची। दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार हरिशंकर सिंह, बीडीओ संदीप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा सिंह आदि मौजूद रहे।
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