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लखनऊ निवासी पीयूष, अमेठी के तिलोई निवासी अर्यांश मिश्रा, रायबरेली के बछरावां निवासी अतुल और लालगंज निवासी आनंद प्रकाश रमसापुर स्थित रामकली नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। रविवार शाम करीब चार बजे चारों दो बाइकों से बाल कटवाने मवैया बाजार जा रहे थे। रास्ते में ओवरटेक करने को लेकर स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने बेल्टों से उनकी पिटाई कर दी।घायलों को सीएचसी ले जाया गया। प्रभारी डॉ. मोहित सिंह ने बताया कि सभी के शरीर पर बेल्ट से चोट के निशान थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया। प्रधानाचार्य सुधा सिंह ने छात्रों के साथ थाने पहुंचकर तहरीर दी। 18 नवंबर को भी इसी बात पर विवाद हुआ था। सीओ सलोन यादुवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।