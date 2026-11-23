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जानकारी के अनुसार, युवती के पिता शहर में रहकर मजदूरी करते हैं। युवती अपनी मां और छोटी बहन के साथ गांव में रहती है। बीते शुक्रवार रात उसकी मां और छोटी बहन खेत में धान की पिटाई कर रही थीं। रात करीब एक बजे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनके दरवाजे पर बंधी भैंस को खूंटे से खोल दिया। आवाज सुनकर युवती बाहर निकली तो आरोपी उससे झगड़ने लगा। युवती ने भैंस को दोबारा खूंटे से बांधा और घर जाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। युवती शोर मचाते हुए घर के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया।रविवार को पुलिस ने आरोपी फूलचन्द्र मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि युवती की तहरीर पर छेड़छाड़ की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।