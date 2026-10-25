Raebareli News: साहब, भूमिधरी खेत की काट डाली मेड़

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गदागंज में थाना प्रभारी बालेंदु गौतम ने फरियाद सुनी। गोविंदपुर माधव गांव निवासी उर्मिला देवी ने गांव के एक व्यक्ति पर जबरन खेत की मेड़ काटने का आरोप लगाया। यहां तीन शिकायतें आईं, लेकिन किसी का निस्तारण नहीं हुआ। दरोगा अनिल शर्मा, कानूनगो हरि प्रकाश तिवारी और शिवप्रकाश मौजूद रहे।ऊंचाहार में तहसीलदार सुनील कुमार की अगुवाई में समाधान दिवस हुआ। पूरे महेशबख्श मजरे कंदरावां निवासी माताबदल ने पीडब्ल्यूडी पर भूमिधरी जमीन पर जबरन पक्की सड़क बनाने का आरोप लगाया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को जांच के निर्देश दिए। भिखनापुर निवासी रामफेर मिश्रा ने 14 वर्षों से जमीन की पत्थरगड़ी के लिए चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं होने की शिकायत की। यहां 12 शिकायतों में किसी का निस्तारण नहीं हुआ।सलोन कोतवाली में नायब तहसीलदार रिचा सिंह ने फरियाद सुनी। उन्होंने बताया कि 12 में एक शिकायत का निस्तारण किया गया। शेष के लिए टीमें गठित की गईं। लालगंज में पूरे लाल बेग का पुरवा निवासी शिवशंकर ने एक व्यक्ति पर विवादित भूमि पर दरवाजा लगाने का आरोप लगाया।रघुनाथगंज निवासी शिवप्रसाद ने पांच लोगों पर मारपीट, जबकि मेरुई निवासी राकेश कुमार ने चार लोगों पर मारपीट और जानमाल की धमकी देने की शिकायत की। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद सिंह ने बताया कि 12 में तीन शिकायतों का निस्तारण किया गया। सरेनी में आठ में दो शिकायतें निस्तारित हुईं। डलमऊ में 10 शिकायतें आईं। कोतवाली प्रभारी राघवन सिंह ने बताया कि इनके निस्तारण के लिए टीमें गठित की गई हैं।