Raebareli News: कांग्रेस ने सिंबल वापस लिया, 10 और ने ठोंकी ताल

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नामांकन के अंतिम दिन निवर्तमान चेयरमैन चंद्रशेखर रस्तोगी समर्थकों के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की। उन्होंने अपने कर्मचारी अमरनाथ का भी नामांकन कराया। फल आढ़ती अली अहमद और उनके पुत्र मोहम्मद सरफराज ने भी नामांकन दाखिल किया। इरफान सिद्दीकी ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया।बाबूलाल और उनकी पत्नी शिवकांति ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया। परमेश कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। उग्रसेन पटेल और सुनील कुमार ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी सुजीत राय ने बताया कि अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने 33 सेट नामांकन पत्र खरीदे थे। इनमें से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। एआरओ अखिलेश पांडेय ने बताया कि कांग्रेस ने अपना सिंबल वापस ले लिया है। ऐसे में तनवीर अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।