Raebareli News: होमगार्ड भर्ती में दौड़ लगा रहे 14 अभ्यर्थियों की बिगड़ी हालत

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होमगार्ड भर्ती की फिजिकल परीक्षा में प्रतापगढ़, उन्नाव और सुल्तानपुर के अभ्यर्थी शामिल होने पहुंचे थे। मंगलवार सुबह आठ बजे से अभ्यर्थियों को मैदान में प्रवेश दिया गया। बताया गया कि दौड़ से पहले शरीर हल्का रखने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने खाना नहीं खाया था। सुबह से तेज गर्मी और उमस के कारण वे परेशान थे। दौड़ से पहले उन्होंने काफी मात्रा में पानी भी पी लिया। इसके बाद करीब 10 बजे दौड़ शुरू हुई। मैदान का पहला चक्कर लगाते ही 14 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिरने लगे। उन्हें बेचैनी, चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही थी। जिला अस्पताल पहुंचाए गए अभ्यर्थियों में राहुल लोधी, आशीष, सलमान खान, मनीष पांडेय, अजय सिंह व अन्य शामिल हैं।जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 11 अभ्यर्थियों को अस्पताल लाया गया था। इलाज के बाद सभी स्वस्थ हो गए और उन्हें छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों के अनुसार गर्मी, कमजोरी, खाली पेट दौड़ना और दौड़ से पहले अधिक पानी पीना उनकी तबीयत बिगड़ने की संभावित वजह रही।दौड़ के बाद बिगड़ी अभ्यर्थियों की तबीयत - एसपीएसपी रवि कुमार ने बताया कि होमगार्ड भर्ती की फिजिकल परीक्षा में दौड़ पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार के लिए सभी को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के बाद सभी स्वस्थ हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दौड़ के दौरान कोई भी अभ्यर्थी बेहोश नहीं हुआ था।