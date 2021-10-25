Raebareli News: डंपर में घुसी कार, चालक की मौत, महिला घायल

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सरेनी थाना क्षेत्र के बोडी खेड़ा (झामपुर) निवासी भरतलाल तिवारी (29) क्षेत्र के ही सागर गांव की रहने वाली पदमा सिंह (50) पत्नी कुंवर बहादुर सिंह की कार चलाते थे। सुबह पदमा सिंह किसी काम के सिससिले में कार से लखनऊ जा रही थीं। गाड़ी भरतलाल चला रहे थे। हाईवे पर गंभीपुर गांव के पास सुबह 11 बजे अचानक एक साइकिल सवार कार के आगे आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसी।टक्कर जोरदार होने के कारण चालक भरतलाल तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पदमा सिंह घायल हो गई। आसपास के लोगों ने पदमा सिंह को सीएचसी बछरावां पहुंचाया, जहां उन्हें हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार चालक की मौत से परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने बताया कि डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। हादसे के बाद डंपर चालक भाग निकला। चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।