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लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मेरुई गांव निवासी अनिल (28) पुत्र मेहरबान कार से शिवगढ़ से घर जा रहे थे। वहीं फतेहपुर जिले के खदरा निवासी मनोज कुमार (45) लोडर लेकर लालगंज से शिवगढ़ की ओर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे बछरावां कस्बे के फ्लाईओवर पर लोडर अनियंत्रित होकर कार से सामने से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। लोडर चालक मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए।आसपास के लोगों ने घायल मनोज को सीएचसी बछरावां पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच की। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।ट्रक में पीछे से घुसी कार, सात लोग घायलबछरावां। लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर सुबह बेकाबू कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। इससे कार सवार सात लोग घायल हुए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जिले के मऊ आइमा थाना क्षेत्र के मऊ निवासी गुलाम रसूल (70), अब्दुल्ला (19), अब्दुल रब (51),अब्दुल रहमान (31), अदनान (40), अब्दुलबख्श (19), हिमांश (36) कार से प्रयागराज से लखनऊ जा रहे थे। कार हिमांशू चला रहे थे। सुबह करीब नौ बजे हाईवे पर बछरावां कस्बा स्थित ओवरब्रिज के पास चालक ट्रक को पीछे कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। जोरदार टक्कर होने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों के साथ पुलिस ने पहुंचकर कार सवार लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। हादसे में ट्रक चालक बच गया। हाईवे पर हादसे की वजह से कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने ट्रक बाहर कराकर आवागमन को सुचार रूप से शुरू कराया। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज होगी।