Raebareli News: अनूप सिंह बने अध्यक्ष, दिलीप पटेल महामंत्री

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संरक्षक विजय पाल सिंह, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, संगठन मंत्री प्रदीप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इरफान अहमद, उपाध्यक्ष कल्पना चौहान, आशालाल मौर्य, प्रवीण प्रकाश श्रीवास्तव, राम प्रकाश एवं आयुष, संयुक्त महामंत्री अशोक शुक्ला, संयुक्त मंत्री शशिकांत त्रिपाठी एवं शशिबाला श्रीवास्तव, मंत्री शक्ति सिंह, ममता शुक्ला, आशीष वर्मा, धीरेंद्र सिंह यादव एवं कुंदन सिंह विष्ट, प्रचार मंत्री श्रवण यादव, विभा यादव, प्रियंक त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा एवं अमित कुमार चुने गए।दिनेश कुमार को आडीटर, सत्यम भदौरिया को मीडिया प्रभारी, प्रतीक को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह, जिला महामंत्री संजय कनौजिया ने सभी नवनिर्वाचित साथियों को एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया। शिक्षकों के हित में कार्य करने की नसीहत दी। संचालन धनंजय प्रताप सिंह ने किया।