Raebareli News: एम्स में दो साल में चार लाख का ई-संजीवनी से इलाज
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 16 Sep 2026 12:53 AM IST
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रायबरेली। एम्स में ई-संजीवनी सेवा के दो साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। दो वर्षों में करीब 4.50 लाख मरीजों को परामर्श और चिकित्सकीय सेवाएं दी गईं। कार्यकारी निदेशक डॉ. अमिता जैन ने बताया कि ई-संजीवनी और टेली-मानस जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंच आसान हुई है। मरीजों को समय और संसाधनों की बचत के साथ अपने स्थान से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परामर्श मिल रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। उप-निदेशक प्रशासन कर्नल अखिलेश सिंह, वित्तीय सलाहकार कर्नल यूएन राय, नोडल अधिकारी डॉ. सुयश सिंह, एएनएस रवि बिश्नोई, संकाय सदस्य, नर्सिंग अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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