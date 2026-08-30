Raebareli News: 10 तहसीलदारों की मिली नई तैनाती

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छह अधिकारी पदोन्नति के बाद तहसीलदार बने हैं। पदोन्नति के बाद सुनील कुमार को ऊंचाहार तहसील का तहसीलदार नियुक्त किया गया है। यशवंत सिंह को डलमऊ तहसील की जिम्मेदारी मिली है। पवन कुमार यादव अब लालगंज के तहसीलदार होंगे। प्रदीप कुमार निगम को तहसीलदार न्यायिक लालगंज के पद पर तैनात किया गया है। शालिनी तिवारी को महराजगंज तहसील की कमान सौंपी गई है। अवनीश कुमार को सलोन तहसील का तहसीलदार नियुक्त किया गया है।पहले से तहसीलदार के पद पर कार्यरत चार महिला अधिकारियों की भूमिका में बदलाव किया गया है। उन्हें अब सिर्फ मुकदमों की सुनवाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। महराजगंज की तहसीलदार मंजुला मिश्रा को तहसीलदार न्यायिक सदर, ऊंचाहार की तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित को तहसीलदार न्यायिक सलोन, सलोन की तहसीलदार दीपिका सिंह को से तहसीलदार न्यायिक महराजगंज और डलमऊ की तहसीलदार प्रज्ञा द्विवेदी को तहसीलदार न्यायिक डलमऊ की जिम्मेदारी दी गई है।