Raebareli News: डिप्टी जेलर के घर से 10.50 लाख की चोरी

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आचार्य द्विवेदी नगर निवासी एवं सरकारी शिक्षक गंगाचरण भारती के मुताबिक बीती 27 अगस्त को अपनी बेटी से मिलने के लिए लखनऊ गए थे। शुक्रवार सुबह चार बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। दोपहर करीब ढाई बजे घर आया तो देखा कि दरवाजे की जाली निकली हुई है। सभी ताले टूटे हुए हैं। अलमारियां खुली थीं। पीड़ित के मुताबिक चोर करीब 50 हजार की नकदी और करीब 10 लाख कीमत के जेवर चोरी कर ले गए।शिक्षक की पत्नी डिप्टी जेलर के पद पर प्रयागराज में तैनात हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। मोहल्लेवासियों का कहना है कि कुछ दूरी पर ही इंदिरा नगर चौकी पुलिस है। पुलिसकर्मियों की रात्रिगश्त में बरती गई ढिलाई के चलते यह घटना हुई है। सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।