Raebareli News: डिप्टी जेलर के घर से 10.50 लाख की चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 30 Aug 2026 01:46 AM IST
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रायबरेली। आचार्य द्विवेदी नगर मोहल्ले में बृहस्पतिवार रात महिला डिप्टी जेलर के घर से चोरों ने 50 हजार की नकदी और 10 लाख के जेवरात पार कर दिए। चोरी की घटना ने इंदिरा नगर पुलिस चौकी की सुरक्षा की पोल खोल दी है। डिप्टी जेलर के शिक्षक पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
आचार्य द्विवेदी नगर निवासी एवं सरकारी शिक्षक गंगाचरण भारती के मुताबिक बीती 27 अगस्त को अपनी बेटी से मिलने के लिए लखनऊ गए थे। शुक्रवार सुबह चार बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। दोपहर करीब ढाई बजे घर आया तो देखा कि दरवाजे की जाली निकली हुई है। सभी ताले टूटे हुए हैं। अलमारियां खुली थीं। पीड़ित के मुताबिक चोर करीब 50 हजार की नकदी और करीब 10 लाख कीमत के जेवर चोरी कर ले गए।
शिक्षक की पत्नी डिप्टी जेलर के पद पर प्रयागराज में तैनात हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। मोहल्लेवासियों का कहना है कि कुछ दूरी पर ही इंदिरा नगर चौकी पुलिस है। पुलिसकर्मियों की रात्रिगश्त में बरती गई ढिलाई के चलते यह घटना हुई है। सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।
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आचार्य द्विवेदी नगर निवासी एवं सरकारी शिक्षक गंगाचरण भारती के मुताबिक बीती 27 अगस्त को अपनी बेटी से मिलने के लिए लखनऊ गए थे। शुक्रवार सुबह चार बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। दोपहर करीब ढाई बजे घर आया तो देखा कि दरवाजे की जाली निकली हुई है। सभी ताले टूटे हुए हैं। अलमारियां खुली थीं। पीड़ित के मुताबिक चोर करीब 50 हजार की नकदी और करीब 10 लाख कीमत के जेवर चोरी कर ले गए।
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शिक्षक की पत्नी डिप्टी जेलर के पद पर प्रयागराज में तैनात हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। मोहल्लेवासियों का कहना है कि कुछ दूरी पर ही इंदिरा नगर चौकी पुलिस है। पुलिसकर्मियों की रात्रिगश्त में बरती गई ढिलाई के चलते यह घटना हुई है। सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।
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