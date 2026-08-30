फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Water from the swelling Ganges reached the houses situated along the ghats

Raebareli News: गंगा के उफनाने से घाटों के किनारे बने मकानों तक पहुंचा पानी

Sun, 30 Aug 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 30 Aug 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Water from the swelling Ganges reached the houses situated along the ghats
डलमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के पानी से डूबी फसल।
डलमऊ। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरी इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब डेढ़ हजार बीघे धान और गन्ने की फसलें डूब गई हैं। घाटों के किनारे बने मकान भी पानी से घिर गए हैं। केंद्रीय जल आयोग ने शनिवार को गंगा का जलस्तर 98.600 मीटर दर्ज किया। यह खतरे के निशान 99.360 मीटर से महज 76 सेमी नीचे है।
विज्ञापन


बाढ़ का खतरा मंडराने से लोग सहमे हुए हैं। वे बुखार समेत अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर दिनों-दिन बढ़ रहा है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आशंका है कि पानी जल्द ही खतरे के निशान को पार कर जाएगा। कटरी इलाके के चक मलिकभीटी, जमाल नगर मोहद्दीनपुर, जहांगीराबाद, पूरे रेवती सिंह, अंबहा और बबुरा गांव के लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं। इन गांवों के संपर्क मार्गों तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो सकता है।
विज्ञापन


डलमऊ के सड़क और अति विशिष्ट व्यक्ति गंगा घाट पानी में डूब गए हैं। इससे इन घाटों पर आना-जाना बंद हो गया है। डलमऊ के विभिन्न घाटों के किनारे बने मकान भी पानी से घिर गए हैं। श्मशान घाट भी डूब गया है, जिससे शवों का अंतिम संस्कार टिनशेड पर कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन



नाव की नहीं कराई गई व्यवस्था
ग्रामीण महादेव, रघुनाथ, जयकरन, साजन यादव, राजकुमार, जनार्दन प्रसाद ने बताया कि फसलें डूब रही हैं। इससे उनके नष्ट होने का खतरा है। खासकर धान की फसल को सबसे ज्यादा क्षति हो रही है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन की तरफ से नावों की व्यवस्था नहीं कराई गई है। गांवों में जीव जंतुओं का खतरा बढ़ा रहा है। खेत का कटान हो रहा है। एसडीएम डलमऊ प्रीती सिंह ने बताया कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ आने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। तीन बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।



लेखपाल ने गांवों का लिया जायजा
सरेनी। क्षेत्र में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को राजस्व लेखपाल अमर सिंह ने कुटिया एहत माली ग्राम पंचायत के सातों पुरवों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से बातचीत की। उन्हें बताया कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम कर लिए गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। संतोष पुजारी ने बताया कि गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण लोग सहमे हुए हैं।

डलमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के पानी से डूबी फसल।

डलमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के पानी से डूबी फसल।

डलमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के पानी से डूबी फसल।

डलमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के पानी से डूबी फसल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed