Pratapgarh News: पागल कुत्तों के हमले से घायल युवक की लखनऊ में मौत

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उदयपुर थाना क्षेत्र के आहर-बीहर निवासी कुलदीप दुबे तीन सितंबर को मवेशी चरा रहे थे। परिजनों के अनुसार अचानक पागल कुत्तों के झुंड ने युवक पर हमला कर दिया। कुत्तों से बचने के लिए युवक भागने लगा। बाग में रखे गिट्टी के ढेर से टकराकर वह गिर गया। इस बीच कुत्तों ने पहले युवक के पैर पर हमला बोला फिर जबड़े को नोच लिया। ग्रामीणों ने लाठी पटककर कुत्तों को भगाया।आनन फानन में परिजन युवक को लेकर सीएचसी सांगीपुर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि सीएचसी पर रेबीज इंजेक्शन न लगने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन मेडिकल कॉलेज जाने के बजाय एम्स रायबरेली चले गए।स्वास्थ्य में सुधार न होने पर एम्स के चिकित्सकों ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रविवार की देर रात लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक दो भाइयों में छोटा था। सोमवार को परिजनों ने श्रृंग्वेरपुर में शव का अंतिम संस्कार किया।