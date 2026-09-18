Pratapgarh News: त्योहार पर मां बेल्हा देवी जंक्शन होकर गुजरेंगी दो विशेष ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:13 PM IST
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त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनका संचालन अक्तूबर और नवंबर माह में होगा।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 04604 और 04603 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-वाराणसी त्योहार सुपरफास्ट विशेष चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार कटरा से चलेगी। यह छह अक्तूबर से एक दिसंबर तक हर मंगलवार वाराणसी से रवाना होगी।
ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में दोपहर 3:15 बजे पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन, 04610 और 04609 जम्मू तवी-वाराणसी विशेष एक्सप्रेस एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक हर बृहस्पतिवार जम्मू स्टेशन से चलेगी। यह दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार वाराणसी से रवाना होगी।
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वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 04604 और 04603 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-वाराणसी त्योहार सुपरफास्ट विशेष चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार कटरा से चलेगी। यह छह अक्तूबर से एक दिसंबर तक हर मंगलवार वाराणसी से रवाना होगी।
ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में दोपहर 3:15 बजे पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन, 04610 और 04609 जम्मू तवी-वाराणसी विशेष एक्सप्रेस एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक हर बृहस्पतिवार जम्मू स्टेशन से चलेगी। यह दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार वाराणसी से रवाना होगी।
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