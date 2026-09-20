Pratapgarh News: सर्पदंश की अलग-अलग घटना में छात्रा समेत दो घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:01 AM IST
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इलाके में शनिवार सुबह सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं में एक छात्रा और महिला घायल हो गईं। दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
पूरे बंशीधर निवासी 17 वर्षीय समीक्षा तिवारी शनिवार सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से साइकिल निकाल रही थीं। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उनके पैर में काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह, भिटार निवासी 45 वर्षीय निर्मला देवी भी शनिवार सुबह लगभग नौ बजे घर के पास घास काट रही थीं। घास काटते समय अचानक सांप ने उनके पैर में डस लिया। सर्पदंश का एहसास होने पर उनके परिजनों ने भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।
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पूरे बंशीधर निवासी 17 वर्षीय समीक्षा तिवारी शनिवार सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से साइकिल निकाल रही थीं। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उनके पैर में काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह, भिटार निवासी 45 वर्षीय निर्मला देवी भी शनिवार सुबह लगभग नौ बजे घर के पास घास काट रही थीं। घास काटते समय अचानक सांप ने उनके पैर में डस लिया। सर्पदंश का एहसास होने पर उनके परिजनों ने भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।
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