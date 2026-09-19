Pratapgarh News: चित्रकला में दीया ने मारी बाजी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
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प्राथमिक विद्यालय शमशेरगंज में शनिवार को ‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजन हुआ। इसमें कक्षा पांच के छह विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में दीया गौतम को प्रथम, दीक्षा गौतम को द्वितीय और साक्षी वर्मा को तृतीय स्थान मिला।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शमशेरगंज के शाखा प्रबंधक मनीष प्रजापति ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार रत्नाकर ने बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में शिक्षामित्र मीना गुप्ता मौजूद रहीं।
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उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शमशेरगंज के शाखा प्रबंधक मनीष प्रजापति ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार रत्नाकर ने बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में शिक्षामित्र मीना गुप्ता मौजूद रहीं।
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