Pratapgarh News: छात्रावास अधीक्षक पर अभद्रता का आरोप, अवसाद में छात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 AM IST
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जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर की छात्रावास की महिला अधीक्षक पर छात्राओं से अभद्रता का आरोप लगा है। आरोप है कि अधीक्षक के व्यवहार से एक छात्रा अवसाद में चली गई। उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। पीड़ित छात्रा ने शुक्रवार को प्रधानाचार्य से मामले की शिकायत की है।
आवासीय विद्यालय में छात्राएं पठन-पाठन करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि संविदा पर तैनात अधीक्षक अभद्र व्यवहार करती हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देती हैं।
कक्षा छठवीं की एक छात्रा का आरोप है कि महिला अधीक्षक की हरकत से वह अवसाद में आ गई। कई छात्राएं विद्यालय छोड़ने को मजबूर हैं। अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दी गई। अभिभावकों ने समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को अवगत कराया है।
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कक्षा नौवीं की छात्रा ने बताया कि अधीक्षक की हरकत से छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। सभी छात्राओं को फेल करने की धमकी दी जाती है।
प्रधानाचार्य लाल सिंह ने बताया कि छात्राओं की ओर से शिकायत मिली है। महिला अधीक्षक को बुलाकर समझाया गया है। वहीं, अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने किसी भी छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार या फेल करने की धमकी नहीं दी। मुझपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है।
डीएम से लगाई गुहार
छात्राओं ने बताया कि डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की है। अभिभावकों का आरोप है कि अधीक्षक का आवास विद्यालय के पास है। उन्हें एक वर्ष के शैक्षणिक सत्र के लिए संविदा पर नौकरी मिली है।
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आवासीय विद्यालय में छात्राएं पठन-पाठन करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि संविदा पर तैनात अधीक्षक अभद्र व्यवहार करती हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देती हैं।
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कक्षा छठवीं की एक छात्रा का आरोप है कि महिला अधीक्षक की हरकत से वह अवसाद में आ गई। कई छात्राएं विद्यालय छोड़ने को मजबूर हैं। अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दी गई। अभिभावकों ने समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को अवगत कराया है।
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कक्षा नौवीं की छात्रा ने बताया कि अधीक्षक की हरकत से छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। सभी छात्राओं को फेल करने की धमकी दी जाती है।
प्रधानाचार्य लाल सिंह ने बताया कि छात्राओं की ओर से शिकायत मिली है। महिला अधीक्षक को बुलाकर समझाया गया है। वहीं, अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने किसी भी छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार या फेल करने की धमकी नहीं दी। मुझपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है।
डीएम से लगाई गुहार
छात्राओं ने बताया कि डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की है। अभिभावकों का आरोप है कि अधीक्षक का आवास विद्यालय के पास है। उन्हें एक वर्ष के शैक्षणिक सत्र के लिए संविदा पर नौकरी मिली है।