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Pratapgarh News: प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
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The principal honored the players.
रामराज इंटर कॉलेज में ​खिलाड़ियों को सम्मानित करते प्रधानाचार्य। कॉलेज
74वीं जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रामराज इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 400 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल करने वाले एनसीसी कैडेट विवेक वर्मा और गोला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट सत्यम को विद्यालय में सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त कुमार त्रिपाठी ने दोनों खिलाड़ियों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न दिया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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