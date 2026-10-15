Pratapgarh News: प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
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74वीं जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रामराज इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 400 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल करने वाले एनसीसी कैडेट विवेक वर्मा और गोला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट सत्यम को विद्यालय में सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त कुमार त्रिपाठी ने दोनों खिलाड़ियों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न दिया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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