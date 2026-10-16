Pratapgarh News: सड़क पर डगमगाएंगी झांकियां, संभालना होगा मुश्किल

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शहर के राजापाल टंकी से सदर बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर दर्जनों गड्ढे हैं। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर जोगापुर में देवकली के पास सड़क खस्ताहाल है। यही हाल सदर बाजार चौराहे पर भी है।सई नदी के पुल के पास मरम्मत के कार्य की भी गति धीमी है। भगवाचुंगी से कचहरी मार्ग पर गड्ढे तो नहीं हैं, लेकिन रेहड़ी-पटरी और दुकानदारों का अतिक्रमण है। इन्हीं मार्गों से होकर झांकियां और चौकियां शहर में भ्रमण करेंगी। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य अंतिम चरण में है। जहां भी मरम्मत बाकी है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा।इनसेट:-आठ लाख रुपये से सड़कों की मरम्मतनगरपालिका ईओ राकेश कुमार के अनुसार, सड़कों की मरम्मत और साज-सज्जा के लिए आठ लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मार्गों की साफ-सफाई की जा रही है। दशहरा के दौरान रामदल, भरत दल, हनुमान दल व लवकुश दल की ओर से करीब 100 झांकियां निकाली जाएंगी।कपूर चौराहे के पास नाला खुला है। सड़कें अभी दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। इनसे ही होकर झांकियां निकलेंगी। जिला उद्योग बंधु की बैठक में मुद्दे को उठाया गया था। - अर्पित खंडेलवाल, अध्यक्ष लवकुश दलदशहरे की तैयारियां अधूरी हैं। जगह-जगह सड़कें उखड़ी हैं। ऐसे में झांकियां हिचकोले खाते हुए गुजरेंगी। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। काम में लापरवाही बरती जा रही है। - सोमिल केसरवानी, अध्यक्ष रामदल