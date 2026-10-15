Pratapgarh News: तारों के मकड़जाल में उलझेंगी झांकियां

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श्रीरामलीला समिति के बैनर तले 20 अक्तूबर को ऐतिहासिक दशहरा मेला व 22 अक्तूबर को भरत मिलाप का मंचन होगा। इस बार पूरे शहर में झांकियों का भ्रमण होगा। इसके बाद भी बिजली विभाग चिह्नित रूट पर ढीले तारों को कसने और हटाने में लापरवाही बरत रहा है। जोगापुर से रामलीला मैदान तक एलटी लाइन व मेनलाइन के तार हादसे का सबब बन सकते हैं।जोगापुर में देवकली के पास मेनलाइन का तार सड़क के बीच से होकर गुजरा है। इस मार्ग से गुजरने वाली झांकियों व पताकों के चलते तारों को पाइप से ढका जा रहा है। बाबागंज और सिनेमा रोड पर खंभा तिरछा हो गया है। उसमें तारों का मकड़जाल है। लोगों ने इसे हटाने की बात कही है।बिजली विभाग की टीम ने मरम्मत शुरू कर दी है लेकिन गति धीमी बताई जा रही है। एसडीओ टाउन चंद्र कुमार ने बताया कि पर्व से पहले 11 केवी की लाइन को केबल लाइन में तब्दील किया जाएगा। ट्रांसफार्मर को पन्नी लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। अधिकतर कार्य पूरे कर लिए गए हैं।झांकियों का रूट चार्ट- गोपाल मंदिर से घंटाघर चौराहा, भगवा चुंगी, कचहरी रोड होते हुए राजा पाल टंकी तक- जोगापुर से घंटाघर होते हुए सदर मोड़ तक- चिलबिला से घंटाघर होते हुए भगवाचुंगी- दहिलामऊ से आंबेडकर चौराहा होते हुए घंटाघर तकवर्जनहर साल भरत मिलाप पर चौकी निकली जाती है। दो चौकी एक साथ नहीं निकल पाती है। विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तारों की वजह से भी दिक्कत होती है। तारों से झांकियों को बचाने में काफी परेशानी होती है। इसे समय रहते ठीक किया जाए। - भरत लाल, बजरंग दलभरत मिलाप के दौरान के सड़क पर चौकियों व झांकियों की कतार दिखती है। बेतरतीब खंभे और तारों के जाल में झांकियों के फंसने से अव्यवस्था उत्पन्न होती है। पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए ताकि मेले और भरत मिलाप में दिक्कत न हो। - राजू शर्मा, भरत दल